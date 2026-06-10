Суд обязал Андреасяна заплатить 100 тысяч: кому достанутся деньги и при чём здесь Тарковский

Продюсер Николай Картозия в Telegram-канале объявил о победе в судебном разбирательстве с режиссёром Сариком Андреасяном.

Фото: YouTube канал MadonnaMur by Скриншот видео YouTube канала MadonnaMur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сарик Андреасян

По словам Картозии, суд признал Андреасяна виновным в распространении ложных сведений. С режиссёра взыскали 100 тысяч рублей.

"Наконец Сарик сделает вклад в развитие российского кино. С любовью, НК", — написал Картозия, уточнив, что перечислит полученные средства студентам киноколледжа, которые углублённо изучают творчество Андрея Тарковского.

Напомним, в марте 2025 года Андреасян оказался в центре скандала после общения со студентами Московской международной киношколы. На вопрос о фестивальном кино режиссёр заявил, что "ненавидит Тарковского и авторские ленты", назвал классика "диссидентом и предателем Родины" (Тарковский последние годы жил в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования.

Ранее сам Сарик Андреасян на ПМЭФ-2026 делился своим видением будущего кинематографа. Он предсказывал, что через 15-20 лет зрители будут не просто смотреть фильмы, а сидеть внутри происходящего, как в компьютерной игре.