Редкий комментарий после долгого молчания: что Ингеборга Дапкунайте впервые рассказала о сыне, рождённом после 50 лет

Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая живёт в Лондоне и готовит премьеру спектакля об истории своей семьи, в редком интервью рассказала о 9-летнем сыне Алексе.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ингеборга Дапкунайте

Рождение мальчика долго оставалось тайной для публики: о нём стало известно только в 2018 году, когда актрисе исполнилось 55. Дапкунайте призналась, что сама выносила и родила ребёнка, хотя долго боялась, что материнство разрушит карьеру.

Новый спектакль Алекс пока не видел, а вот "Чайку" он уже оценил. По словам Ингеборги, постановка построена на живых эмоциях: в начале героиня плачет наигранно, а в финале — по-настоящему. Сын вынес свой вердикт.

"Вот в начале, когда ты так плачешь — это очень хорошо. А когда ты в конце вот плачешь по-настоящему, это делать не надо", — отметил Алекс.

Актриса также поделилась забавной историей. Когда мальчику было около пяти лет, они остановились в гостинице. В лобби находилась пожилая английская пара. Алекс шумел, и Ингеборга извинилась. На следующее утро за завтраком она спросила у соседей, как их дела. Те ответили: "У нас всё хорошо. Только мы забыли надеть трусы". Услышав это, пятилетний Алекс встал на стол, стянул штаны и радостно сообщил: "Вот!". Затем, видя реакцию, повернулся и показал всем свой голый зад.

"Я буквально полезла на стол от смеха", — призналась Дапкунайте.

Ранее Ингеборга Дапкунайте заявила, что не может вернуться в Россию, так как после отъезда в 2022 году у неё больше нет визы и, по её словам, она не знает, захочет ли когда-нибудь это сделать.