Опасная подмена понятий: признание известной актрисы обернулось скандалом из-за оправдания агрессии

Актриса Елена Ксенофонтова, известная по ролям в кино и сериалах, а также по затяжным судебным разбирательствам с бывшим гражданским мужем Александром Рыжих, в выпуске шоу "12 вопросов" вновь высказалась на тему домашнего насилия. Её заявление оказалось неожиданным.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Елены Ксенофонтовой by Личный Инстаграм-аккаунт Елены Ксенофонтовой Елена Ксенофонтова, актриса

Самый тяжёлый период в её жизни пришёлся на отношения с юристом Александром Рыжих, от которого родилась дочь Софья. После расставания пара долго судилась из-за опеки и имущества, а Ксенофонтова рассказывала о психологическом давлении и агрессии.

"Если мужчина поднял руку на женщину, в этом 50 % и нашей вины. Тело священно, но мы даём право так с собой обращаться. К сожалению, нас готовят, как обслугу для мужчин", — заявила 52-летняя Елена.

Слова актрисы разделили публику. Одни увидели в них попытку объяснить механизмы токсичных отношений и необходимость обозначать границы, другие сочли их спорными, напомнив, что ответственность за насилие всегда лежит на агрессоре. Сама Ксенофонтова сделала вывод: женщина должна оставаться самостоятельной и не ждать "принца на белом коне".

"Не надо ждать принца на белом коне. Ты должна быть привлекательна своей независимостью. От этого никогда не утратишь слабости и женственности", — подчеркнула она.

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