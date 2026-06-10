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Опасная подмена понятий: признание известной актрисы обернулось скандалом из-за оправдания агрессии

Кино

Актриса Елена Ксенофонтова, известная по ролям в кино и сериалах, а также по затяжным судебным разбирательствам с бывшим гражданским мужем Александром Рыжих, в выпуске шоу "12 вопросов" вновь высказалась на тему домашнего насилия. Её заявление оказалось неожиданным.

Елена Ксенофонтова, актриса
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Елены Ксенофонтовой by Личный Инстаграм-аккаунт Елены Ксенофонтовой
Елена Ксенофонтова, актриса

Самый тяжёлый период в её жизни пришёлся на отношения с юристом Александром Рыжих, от которого родилась дочь Софья. После расставания пара долго судилась из-за опеки и имущества, а Ксенофонтова рассказывала о психологическом давлении и агрессии.

"Если мужчина поднял руку на женщину, в этом 50 % и нашей вины. Тело священно, но мы даём право так с собой обращаться. К сожалению, нас готовят, как обслугу для мужчин", — заявила 52-летняя Елена.

Слова актрисы разделили публику. Одни увидели в них попытку объяснить механизмы токсичных отношений и необходимость обозначать границы, другие сочли их спорными, напомнив, что ответственность за насилие всегда лежит на агрессоре. Сама Ксенофонтова сделала вывод: женщина должна оставаться самостоятельной и не ждать "принца на белом коне".

"Не надо ждать принца на белом коне. Ты должна быть привлекательна своей независимостью. От этого никогда не утратишь слабости и женственности", — подчеркнула она.

Ранее певица Анна Седокова пожаловалась подписчикам, что её "максимально унизили" на концерте Любови Успенской: неизвестный мужчина прогнал её со сцены, заявив, что она не смеет там находиться. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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