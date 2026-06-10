Любителей кино лишили покоя: кинокритики назвали фильмы с самыми непредсказуемыми финалами

Американское издание Collider, специализирующееся на кино и поп-культуре, представило список 10 лучших криминальных фильмов, в которых расследования держат зрителя в напряжении до последней минуты. По мнению составителей, главный элемент хорошего детектива — интрига.

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Первое место занял неонуар Романа Поланского "Китайский квартал" (1974). Фильм рассказывает о частном детективе, который берётся за заурядное дело о супружеской измене, но вскоре оказывается в эпицентре коррупционных схем и убийств.

"В основе хорошего криминального фильма всегда лежит тайна, которую зритель разгадывает вместе с героями", — отмечают создатели рейтинга.

На втором месте — шедевр Акиры Куросавы "Расемон" (1950), где одна и та же история об изнасиловании и убийстве представлена в четырёх противоречивых версиях. Третью строчку заняли "Подозрительные лица" Брайана Сингера, известные неожиданным финальным твистом.

В топ-5 также вошли "Помни" Кристофера Нолана (сцены в обратном хронологическом порядке) и южнокорейский хит Пон Джун-хо "Воспоминания об убийстве". Замыкают десятку "Семь" и "Исчезнувшая" Дэвида Финчера, а также классические "М" Фрица Ланга и "Рай и ад" Акиры Куросавы.