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Любителей кино лишили покоя: кинокритики назвали фильмы с самыми непредсказуемыми финалами

Кино

Американское издание Collider, специализирующееся на кино и поп-культуре, представило список 10 лучших криминальных фильмов, в которых расследования держат зрителя в напряжении до последней минуты. По мнению составителей, главный элемент хорошего детектива — интрига.

Кинотеатр
Фото: unsplash.com by Daniel Guerra is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кинотеатр

Первое место занял неонуар Романа Поланского "Китайский квартал" (1974). Фильм рассказывает о частном детективе, который берётся за заурядное дело о супружеской измене, но вскоре оказывается в эпицентре коррупционных схем и убийств.

"В основе хорошего криминального фильма всегда лежит тайна, которую зритель разгадывает вместе с героями", — отмечают создатели рейтинга.

На втором месте — шедевр Акиры Куросавы "Расемон" (1950), где одна и та же история об изнасиловании и убийстве представлена в четырёх противоречивых версиях. Третью строчку заняли "Подозрительные лица" Брайана Сингера, известные неожиданным финальным твистом.

В топ-5 также вошли "Помни" Кристофера Нолана (сцены в обратном хронологическом порядке) и южнокорейский хит Пон Джун-хо "Воспоминания об убийстве". Замыкают десятку "Семь" и "Исчезнувшая" Дэвида Финчера, а также классические "М" Фрица Ланга и "Рай и ад" Акиры Куросавы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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