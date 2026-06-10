Чудесная жизнь, но закрытая дверь: почему Ингеборга Дапкунайте не может вернуться в РФ

Заслуженная артистка Литовской ССР Ингеборга Дапкунайте, известная по фильмам "Интердевочка" и "Утомлённые солнцем", покинула Россию в конце февраля 2022 года вместе с маленьким сыном, сестрой и мамой. Сейчас она живёт в Бельгии.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ингеборга Дапкунайте

В интервью Екатерине Гордеевой* актриса призналась, что многое потеряла и даже формально не может приехать в Россию, потому что у неё нет визы.

"Представляю ли, что могу в перспективе приехать в Россию? Я не думаю об этом. Во-первых, я даже формально не могу поехать, потому что мне нужна виза. А так… Я не знаю, насколько всё должно измениться. Я не знаю, захочу ли. Оглядываюсь ли в сторону России? Я зацикливаюсь на сослагательном "могла бы". Что было, если…? Всё! Этого уже нет! Я прожила в России чудеснейшую жизнь. У меня были близкие друзья. Кто-то из них остался, кто-то нет", — отметила Дапкунайте.

В эмиграции актриса снялась лишь в одном фильме — комедийном боевике Ильи Найшуллера "Главы государств". Также она занята в спектакле по собственному сценарию о своей семье, который поставил её бывший муж — британский режиссёр Саймон Стоукс.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин резко раскритиковал актрису Сашу Бортич, опубликовав архивное видео, где она, по его словам, выражала поддержку оппозиции. Бородин призвал Бортич "отдать долг стране". Теперь он вновь выступил с жёстким заявлением — на этот раз в адрес Дапкунайте, заявив, что "путь в нашу страну для вас закрыт" и что дискуссии о возвращении уехавших "от лукавого".

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста