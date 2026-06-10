Сербский актёр Милош Бикович, исполнитель главной роли в фильме "Холоп-3", на премьере картины пообщался с журналистами и раскрыл любопытную деталь своего общения с Джонни Деппом.
Несколько лет назад он преподнёс голливудской звезде галстук с мозаикой храма Святого Саввы — главного православного собора Белграда.
"Я подарил Джонни этот галстук, а потом он надел его на одно из заседаний суда с Эмбер Хёрд", — рассказал Бикович.
Известно, что у сербского артиста дома целая коллекция галстуков, не меньше 15 штук, и две бабочки.
Кроме того, актёр высказался о разнице между российским и голливудским кинематографом. По его мнению, отечественное кино по уровню не уступает западному, но проигрывает в продвижении.
"Российские фильмы не имеют такого глобального проката, как голливудские. Это не вопрос качества, а вопрос возможностей дистрибуции", — подчеркнул он.
Ранее режиссёр Клим Шипенко рассказывал, что работает над документальным фильмом о дипломате Савве Рагузинском вместе с Милошем Биковичем и не исключал участия в проекте Джеки Чана.
Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.