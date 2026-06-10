Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресс-служба музея в Севастополе сообщила о сохранении оригиналов полотна Франца Рубо
Это лишит вирусы шансов: восьмерка обязательных мер предопределила будущее иммунитета
Немцы больше не в моде: на авторынке России сменился фаворит среди ценителей роскоши
Датчики фиксируют аномалию: в Ленинградской области возникла странная ситуация с бензином
Чудесная жизнь, но закрытая дверь: почему Ингеборга Дапкунайте не может вернуться в РФ
Генетика здесь ни при чем: игнорирование закона гипертрофии лишило тысячи женщин желаемой формы
Джин, Галкин* и Кровавая Мэри: сколько украинская модель выложила за капризы Варнавы
Людей выбрасывают на улицу: четверть компаний в России готовит масштабную зачистку штатов
Удалённый доступ к беде: что происходит с организмом, когда работа переезжает на диван

Галстук для скандального суда: какой подарок Милош Бикович сделал Джонни Деппу

Кино

Сербский актёр Милош Бикович, исполнитель главной роли в фильме "Холоп-3", на премьере картины пообщался с журналистами и раскрыл любопытную деталь своего общения с Джонни Деппом.

Джонни Депп
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джонни Депп

Несколько лет назад он преподнёс голливудской звезде галстук с мозаикой храма Святого Саввы — главного православного собора Белграда.

"Я подарил Джонни этот галстук, а потом он надел его на одно из заседаний суда с Эмбер Хёрд", — рассказал Бикович. 

Известно, что у сербского артиста дома целая коллекция галстуков, не меньше 15 штук, и две бабочки.

Кроме того, актёр высказался о разнице между российским и голливудским кинематографом. По его мнению, отечественное кино по уровню не уступает западному, но проигрывает в продвижении.

"Российские фильмы не имеют такого глобального проката, как голливудские. Это не вопрос качества, а вопрос возможностей дистрибуции", — подчеркнул он.

Ранее режиссёр Клим Шипенко рассказывал, что работает над документальным фильмом о дипломате Савве Рагузинском вместе с Милошем Биковичем и не исключал участия в проекте Джеки Чана.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Юг
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Последние материалы
Кировская область задает темп: региональный эксперимент с выплатами спровоцировал острые споры
Пресс-служба музея в Севастополе сообщила о сохранении оригиналов полотна Франца Рубо
Это лишит вирусы шансов: восьмерка обязательных мер предопределила будущее иммунитета
Немцы больше не в моде: на авторынке России сменился фаворит среди ценителей роскоши
Датчики фиксируют аномалию: в Ленинградской области возникла странная ситуация с бензином
Чудесная жизнь, но закрытая дверь: почему Ингеборга Дапкунайте не может вернуться в РФ
Генетика здесь ни при чем: игнорирование закона гипертрофии лишило тысячи женщин желаемой формы
Джин, Галкин* и Кровавая Мэри: сколько украинская модель выложила за капризы Варнавы
Людей выбрасывают на улицу: четверть компаний в России готовит масштабную зачистку штатов
Паника из-за долгов оказалась напрасной: один официальный шаг навсегда оградит семью от беды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.