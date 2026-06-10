Галстук для скандального суда: какой подарок Милош Бикович сделал Джонни Деппу

Сербский актёр Милош Бикович, исполнитель главной роли в фильме "Холоп-3", на премьере картины пообщался с журналистами и раскрыл любопытную деталь своего общения с Джонни Деппом.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джонни Депп

Несколько лет назад он преподнёс голливудской звезде галстук с мозаикой храма Святого Саввы — главного православного собора Белграда.

"Я подарил Джонни этот галстук, а потом он надел его на одно из заседаний суда с Эмбер Хёрд", — рассказал Бикович.

Известно, что у сербского артиста дома целая коллекция галстуков, не меньше 15 штук, и две бабочки.

Кроме того, актёр высказался о разнице между российским и голливудским кинематографом. По его мнению, отечественное кино по уровню не уступает западному, но проигрывает в продвижении.

"Российские фильмы не имеют такого глобального проката, как голливудские. Это не вопрос качества, а вопрос возможностей дистрибуции", — подчеркнул он.

Ранее режиссёр Клим Шипенко рассказывал, что работает над документальным фильмом о дипломате Савве Рагузинском вместе с Милошем Биковичем и не исключал участия в проекте Джеки Чана.