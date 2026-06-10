Тайные молодожёны нашли убежище: куда уехали Бойко и Порошина подальше от сплетен

Новость о тайном бракосочетании актёров Ярослава Бойко и Марии Порошиной, которую на прошлой неделе раскрыл бывший муж Порошиной Гоша Куценко, обрастает подробностями.
Инсайдер Woman.ru рассказал, что влюблённые теперь живут вместе.
"Давно ходили слухи, что между ними есть симпатия и они подтвердились. Живут они у Порошиной", — сообщил источник.
Уточняется, что супруги обосновались в трёхкомнатной квартире Порошиной в Москве. Однако большую часть времени они проводят в её загородном доме, на строительство которого актриса потратила более 17 лет.
Напомним, Гоша Куценко в эфире популярного шоу заявил, что был свидетелем на свадьбе бывшей жены, и дал понять, что относится к Бойко как к другу.
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