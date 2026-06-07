Семейные правила накалены до предела: беременная супруга Андреасяна выдвинула гостьям ПМЭФ ультиматум

Актриса Лиза Моряк, супруга режиссёра Сарика Андреасяна, находящаяся в интересном положении, обратилась к поклонницам через соцсети.

Фото: YouTube канал MadonnaMur by Скриншот видео YouTube канала MadonnaMur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сарик Андреасян

Поводом стала поездка мужа на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также то, что он заметно похудел.

"Сарика дома ждёт беременная жена. И, если вы захотите с ним сделать селфи, пожалуйста, не обнимайте его сильно. Не надо тискать и прижимать к себе, говорить: какой ты стал худенький, давай я тебя покормлю. Я понимаю, он красивый, но давайте без фанатизма", — заявила Моряк.

В качестве "аргументов" она перечислила: "сковородка, подписка на геолокацию и связи в аэропорту". Напомним, в мае 2026 года пара устроила гендер-пати, где узнала, что ждёт сына (до этого у них росли две дочери). Лиза расплакалась от счастья и заявила, что теперь их семья "полностью укомплектована".

Ранее режиссёр Сарик Андреасян на том же ПМЭФ-2026 поделился своим видением будущего кинематографа. Он предсказал, что через 15-20 лет зрители будут не просто смотреть фильмы, а буквально сидеть внутри происходящего, как в компьютерной игре.