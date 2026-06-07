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Желудку пришлось несладко: актриса Ольга Дибцева призналась в странных требованиях режиссёров

Кино

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму "Холоп" и многим другим проектам, стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Ольга Дибцева
Фото: instagram by личный аккаунт Ольги Дицевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Дибцева

В беседе она раскрыла одну любопытную деталь своей работы. По словам артистки, режиссёры нередко просят её есть прямо в кадре.

"Это моя актёрская "фишечка”. Говорят, что я смешно ем в кадре. И этим режиссёры очень часто пользуются. Это не только в "Холопе” было", — рассказала Дибцева.

Ольга призналась, что иногда такие сцены превращаются в настоящее испытание. Например, ради одной роли ей пришлось съесть огромное количество еды — две курицы гриль. Поскольку сцены нередко снимают по несколько дублей, желудку актрисы приходится несладко.

Режиссёры ценят Дибцеву за то, что она делает процесс максимально живым и аппетитным, поэтому часто добавляют такие эпизоды в сценарий.

Ранее актриса Юлия Снигирь в ответ на критику сериала "После Фишера. Инквизитор" жёстко оценила состояние российского кинематографа. По её словам, сценарии сейчас "кровь из глаз", а индустрия "еле живая".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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