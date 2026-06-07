Желудку пришлось несладко: актриса Ольга Дибцева призналась в странных требованиях режиссёров

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму "Холоп" и многим другим проектам, стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
В беседе она раскрыла одну любопытную деталь своей работы. По словам артистки, режиссёры нередко просят её есть прямо в кадре.
"Это моя актёрская "фишечка”. Говорят, что я смешно ем в кадре. И этим режиссёры очень часто пользуются. Это не только в "Холопе” было", — рассказала Дибцева.
Ольга призналась, что иногда такие сцены превращаются в настоящее испытание. Например, ради одной роли ей пришлось съесть огромное количество еды — две курицы гриль. Поскольку сцены нередко снимают по несколько дублей, желудку актрисы приходится несладко.
Режиссёры ценят Дибцеву за то, что она делает процесс максимально живым и аппетитным, поэтому часто добавляют такие эпизоды в сценарий.
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