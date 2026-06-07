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Отцы должны заниматься делом: почему Михаил Ефремов переложил воспитание шестерых детей на их матерей

Кино

Актёр Михаил Ефремов, который после освобождения из колонии вернулся на сцену и играет в театре "Мастерская "12"" Никиты Михалкова (постановка "Без свидетелей"), поделился взглядами на воспитание детей.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

В интервью aif.ru он признался, что никогда не был строгим отцом и не считает нужным вмешиваться в этот процесс.

"Честное слово, отец меня не "воспитывал". Я имею в виду воспитание в том смысле слова, чтобы ругать, критиковать. Папа мне давал свободу", — отметил Ефремов, вспоминая народного артиста СССР Олега Ефремова.

Сам Михаил Олегович придерживается той же позиции: он своих детей не воспитывает. По его твёрдому убеждению, этим должны заниматься матери, а отцы — "заниматься делом".

У актёра шестеро детей от разных женщин: сыновья Никита (от Аси Воробьёвой), Николай (от Евгении Добровольской), Борис (от Софьи Кругликовой), дочери Анна-Мария (от Ксении Качалиной), Вера и Надежда (от Софьи Кругликовой).

Ранее заслуженный артист Михаил Полицеймако, проработавший с Ефремовым 12 лет, признался, что не смог сдержать слёз, увидев его на сцене после возвращения. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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