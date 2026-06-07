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Перестал общаться и заблокировал: почему актёр "Триггера" бросил пятилетнюю дочь и не платит алименты

Кино

Марина Смирнова, бывшая жена актёра Даниила Воробьёва, известного по сериалу "Триггер", стала гостьей программы "Звёзды сошлись" на НТВ. Она рассказала, что после расставания экс-супруг не только исчез из её жизни, но и перестал общаться с их общей пятилетней дочерью Эльзой.

Даниил Воробьёв
Фото: VK Видео by канал "Кино Mail", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Даниил Воробьёв

По словам Смирновой, пара прожила вместе шесть лет. Причиной разрыва стала "двойная жизнь" актёра. Сначала Воробьев ещё поздравлял дочь с днём рождения, переводил деньги, но затем общение сошло на нет.

"Сначала он перевёл 100 тысяч рублей, потом меньше. Сейчас он заблокировал нас в соцсетях и не общается с дочкой", — пожаловалась Марина.

Она также обвинила бывшего мужа в том, что он забирал ребёнка не по согласованию с её графиком, не учитывая возраст и психику девочки, и делал это, по её мнению, только ради пиара. Сейчас идёт суд по определению места жительства Эльзы и по алиментам. Сама Марина подчёркивает, что для неё важно, чтобы отец присутствовал в жизни ребёнка, и напоминает: у Даниила больше не будет детей.

Ранее певица Наталья Штурм подробно объясняла, почему не общается с 21-летним сыном Арсением. По её словам, после развода бывший муж настроил мальчика против неё, и все попытки восстановить контакт не увенчались успехом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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