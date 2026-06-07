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Сцена важнее съёмочных площадок: популярный артист категорически отказался от главных ролей в кино

Кино

Певец Сергей Лазарев в интервью "Hello!" признался, что ему не раз предлагали сниматься в кино, но он всегда отказывался.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

Причина — любовь к театру, где артист чувствует живую реакцию зала и полностью ведёт роль от начала до конца.

"Я за настроение здесь и сейчас. В театре ты должен вести роль. Как и концерт, спектакль — это цельное полотно. А в кино всё-таки результат зависит не только от тебя, но в большей степени от оператора, режиссёра", — поделился Лазарев.

Он также отметил, что хороший театральный актёр не всегда хорош в кино, и наоборот. В театре жесты и эмоции более гиперболизированы, а киноактёры привыкли к крупному плану, и на дальней сцене их работа может быть "провальной". Полина Гагарина согласилась с коллегой и добавила, что сама не против выйти на театральные подмостки.

Ранее режиссёр Сарик Андреасян на ПМЭФ-2026 поделился своим видением будущего кинематографа. По его словам, через 15-20 лет зрители перестанут просто смотреть фильмы — они окажутся внутри происходящего на экране, как в компьютерной игре.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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