Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эпоха легких денег закончилась: банки начали масштабный пересмотр условий по всем депозитам
Восхищение после отказа: за что Джон Кеннеди-младший похвалил принцессу Диану, когда она не стала лицом его журнала
Жизнь на голом камне: результаты погружений в Марианскую впадину шокировали всё научное сообщество
Проездной в кармане: обнулит стоимость аренды тысяч велосипедов на улицах Москвы
Индексация зарплат в 2026 году: что скрывают работодатели и на что вы имеете право
Дикарь поневоле: как на самом деле закончился знаменитый эксперимент над ребенком из леса
Ужаснулась состоянию сверстников: блогерша резко высказалась о внешности российских мужчин за сорок
Никакой муки и раскатки: как превратить обычную сметану в эффектный слоёный десерт
Вчера — липкие листья, сегодня — чистые томаты: способ борьбы с белокрылкой без химии

Звезда, которую не сфоткаешь: почему лауреат "Оскара" Шон Пенн решил навсегда отказаться от кинопремий и селфи

Кино

Трёхкратный обладатель премии "Оскар" Шон Пенн ("Битва за битвой"), выступая на фестивале Tribeca, сделал неожиданное заявление. Актёр сообщил, что больше никогда не будет посещать кинопремии, массовые вечеринки и любые мероприятия, где собирается больше восьми человек.

Шон Пенн
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шон Пенн

По словам Пенна, большие скопления людей всегда вызывали у него чувство социального дискомфорта. Теперь же он принял твёрдое решение: не ходить никуда, где находится группа из более чем восьми человек.

"Слишком много людей — для меня это всегда вызывало чувство социального дискомфорта. Теперь я твёрдо решил, что не пойду никуда, где находится группа из более чем восьми человек. Людям также никогда не следует делать селфи ни с кем. Это вредно для вас и для всех остальных. Это высасывает душу", — заявил актёр.

Напомним, в марте 2026 года Шон Пенн получил свою третью статуэтку "Оскар" за роль второго плана в фильме "Битва за битвой". На церемонию вручения он не явился.

Ранее Роберт Паттинсон признался, что был единственным актёром, который попросил у Кристофера Нолана сценарий "Одиссеи" прежде, чем согласиться на роль.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды
Наука и техника
Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Авто
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Авто
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Популярное
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами

Надоело бороться с трещинами на дорожках? Узнайте, почему опытные дачники переходят на резиновое покрытие — оно не скользит, служит годами и требует минимум ухода.

Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Цены режут без ножа: суточная стоимость отдыха в Сочи пробила очередную психологическую отметку
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Последние материалы
Эпоха легких денег закончилась: банки начали масштабный пересмотр условий по всем депозитам
Восхищение после отказа: за что Джон Кеннеди-младший похвалил принцессу Диану, когда она не стала лицом его журнала
Жизнь на голом камне: результаты погружений в Марианскую впадину шокировали всё научное сообщество
Проездной в кармане: обнулит стоимость аренды тысяч велосипедов на улицах Москвы
Экосистема с принуждением: Как «Яндекс» использует собственные сбои для сбора личных данных через Госуслуги
Индексация зарплат в 2026 году: что скрывают работодатели и на что вы имеете право
Дикарь поневоле: как на самом деле закончился знаменитый эксперимент над ребенком из леса
Звезда, которую не сфоткаешь: почему лауреат "Оскара" Шон Пенн решил навсегда отказаться от кинопремий и селфи
Ужаснулась состоянию сверстников: блогерша резко высказалась о внешности российских мужчин за сорок
Никакой муки и раскатки: как превратить обычную сметану в эффектный слоёный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.