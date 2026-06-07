Звезда, которую не сфоткаешь: почему лауреат "Оскара" Шон Пенн решил навсегда отказаться от кинопремий и селфи

Трёхкратный обладатель премии "Оскар" Шон Пенн ("Битва за битвой"), выступая на фестивале Tribeca, сделал неожиданное заявление. Актёр сообщил, что больше никогда не будет посещать кинопремии, массовые вечеринки и любые мероприятия, где собирается больше восьми человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шон Пенн

По словам Пенна, большие скопления людей всегда вызывали у него чувство социального дискомфорта. Теперь же он принял твёрдое решение: не ходить никуда, где находится группа из более чем восьми человек.

"Слишком много людей — для меня это всегда вызывало чувство социального дискомфорта. Теперь я твёрдо решил, что не пойду никуда, где находится группа из более чем восьми человек. Людям также никогда не следует делать селфи ни с кем. Это вредно для вас и для всех остальных. Это высасывает душу", — заявил актёр.

Напомним, в марте 2026 года Шон Пенн получил свою третью статуэтку "Оскар" за роль второго плана в фильме "Битва за битвой". На церемонию вручения он не явился.

Ранее Роберт Паттинсон признался, что был единственным актёром, который попросил у Кристофера Нолана сценарий "Одиссеи" прежде, чем согласиться на роль.