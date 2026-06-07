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Слишком самоуверенно и глупо: почему попытка отговорить ДиКаприо от "Титаника" обернулась провалом

Кино

Актёр Джон Си Райли, известный по фильмам "Банды Нью-Йорка" и "Степное братство", стал гостем подкаста Where Everybody Knows Your Name. В беседе он вспомнил, как пытался переубедить Леонардо ДиКаприо отказаться от главной роли в "Титанике" в пользу работы с режиссёром Полом Томасом Андерсоном.

Актёр Леонардо Ди Каприо
Фото: archive.premier.gov.ru by Алексей Дружинин / Правительство России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актёр Леонардо Ди Каприо

"Я сказал ему: "Послушай, Лео, позволь мне кое-что тебе сказать. Фильм "Титаник" — о корабле, который тонет. Все знают, что корабль тонет. Никого не будет волновать, кто находится на борту". Я также сказал: "Пол Томас Андерсон, этот режиссёр, станет одним из самых талантливых кинорежиссёров будущего, и ты не должен упускать эту возможность. Я тебе говорю, чувак. Я тебе говорю, я бы тебя здесь ничем не обманул. Речь идёт о тонущем судне"", — рассказал Райли.

Ди Каприо всё же выбрал "Титаник". Фильм собрал более 2 миллиардов долларов по всему миру и получил 11 премий "Оскар", включая награду за лучший фильм. Джон Си Райли признал свою ошибку, но с юмором отметил, что старался как мог.

Ранее, по данным инсайдеров, 51-летний Леонардо ДиКаприо впервые оказался на пороге брака. Друзья актёра утверждали, что он задумался о детях, так как "часики тикают", а его мать хочет внука.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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