Лучший муж знает, что нужно жене: как Пётр Дранга растрогал Агату Муцениеце после премии МУЗ-ТВ

Актриса Агата Муцениеце вернулась домой после премии МУЗ-ТВ 2026 "Движение" и поделилась в соцсетях трогательной историей. Весь день она провела на высоких каблуках и сильно устала.

Фото: instagram by личный аккаунт Агаты Муцениеце в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Агата Муцениеце

В этот момент её супруг, музыкант Пётр Дранга, проявил настоящую заботу. Он принёс жене удобные домашние тапочки, чтобы она могла переобуться и отдохнуть. Муцениеце засняла этот эпизод на видео и опубликовала в блоге.

"Лучший муж знает, что нужно жене", — подписала ролик актриса.

Агата не раз публично восхищалась супругом, называя его идеальным партнёром. Она писала, что он прекрасно справляется с новыми жизненными ролями и стал замечательным отцом. "Ты настолько идеален, что люди просто не могут поверить в то, что ты настоящий", — признавалась она ранее.

Ранее другая голливудская актриса, Дженнифер Гарнер, в интервью InStyle рассказывала, как развод с Беном Аффлеком повлиял на её жизнь и карьеру. По её словам, семейные потрясения стали причиной того, что она долгое время практически не снималась.