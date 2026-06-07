Хватит играть со своей судьбой: Ольга Дибцева связала приговор Аглае Тарасовой с мистикой в жизни

Подруга актрисы Аглаи Тарасовой, 39-летняя Ольга Дибцева впервые подробно прокомментировала скандал, связанный с задержанием Тарасовой в столичном аэропорту с наркотиками. Напомним, актриса получила три года условно.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Аглаи Тарасовой by Личный Инстаграм-аккаунт Аглаи Тарасовой Аглая Тарасова

В эфире программы "Судьба человека" звезда фильма "Холоп" призналась, что очень переживала за свою коллегу и приятельницу.

"Не дай Бог такое никому пережить. Я просто знаю Аглаю и знаю, какой она потрясающий человек невероятной души, готовый всем помочь. То, что она сыграла, перенеслось в её жизнь. Очень часто в моей жизни что-то случалось такое, мол, я вот играю, и похоже вещи происходят в моей жизни", — разоткровенничалась Дибцева.

По словам Ольги, она теперь отказывается от жёстких драм, потому что боится "притянуть" в свою жизнь трагедию. Например, роль женщины, потерявшей детей, для неё табу.

Ранее актриса Юлия Снигирь в ответ на критику сериала "После Фишера. Инквизитор" жёстко оценила состояние российского кинематографа. По её словам, сценарии сейчас "кровь из глаз", а сама индустрия "еле живая".