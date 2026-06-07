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Всю жизнь в полном молчании: Шэрон Стоун раскрыла правду о чувствах матери к ней

Кино

68-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда "Основного инстинкта", в подкасте The Person Who Believed in Me впервые откровенно высказалась об отношениях с матерью Дороти, которая умерла несколько лет назад.

Шэрон Стоун
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шэрон Стоун

Она призналась, что в детстве никогда не слышала от неё тёплых слов.

"Я ни разу не услышала от неё слов "Я люблю тебя"", — поделилась Стоун.

Особенно остро проблема проявилась, когда родители актрисы переехали к ней за несколько месяцев до смерти отца в 2009 году. По словам Шэрон, мать чувствовала себя "внутренне некомпетентной", что вызывало у неё ярость и ощущение неполноценности. Актриса призналась, что много раз оказывала членам семьи "чрезмерную помощь", а в ответ они злились на неё.

Ранее певица Наталья Штурм подробно объяснила, почему не общается с 21-летним сыном Арсением. По её словам, после развода с бизнесменом Игорем Павловым ребёнок остался с отцом, и бывший муж настроил мальчика против неё.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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