Я был на свадьбе: кто и как раскрыл тайну брака Марии Порошиной и Ярослава Бойко

Актриса Мария Порошина, известная по сериалам и фильмам, всегда была очень закрыта в вопросах личной жизни. Поклонники давно подозревали, что её связывают романтические отношения с актёром Ярославом Бойко, с которым она много лет работает вместе. Однако ни сама Порошина, ни Бойко никогда не комментировали слухи.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Марии Порошиной by Личный Инстаграм-аккаунт Марии Порошиной Мария Порошина

Неожиданно завесу тайны приоткрыл бывший супруг Марии, актёр Гоша Куценко. В эфире шоу "Ты не поверишь!" он сделал признание, которое фактически подтвердило давние догадки.

"Слава Бойко — надёжный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе", — заявил Куценко.

Таким образом, церемония действительно состоялась. Сама Порошина по-прежнему не делает официальных заявлений. Интересно, что Куценко и раньше намекал на замужество бывшей жены, но тогда его слова воспринимали как шутку. Теперь же он подтвердил, что присутствовал на бракосочетании.

С именем Ярослава Бойко также связывают рождение пятого ребёнка Порошиной — сына Андрея (2019 год). Отцом официально записан другой мужчина, но позже тот через суд доказал, что не является биологическим отцом. Настоящий отец так и не был назван.

Ранее Леонардо ДиКаприо, по утверждению его друзей, впервые оказался на пороге брака. Инсайдеры сообщали, что 51-летний актёр задумался о детях, так как "часики тикают", и его мать, которой за 80, хочет внука.