Чужие грубые слова кормят успех: дочь известного режиссёра признала пользу сетевой травли

17-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, Аня Пересильд, которая снимается в кино и встречается с певцом Ваней Дмитриенко, неожиданно высказалась о хейте в свой адрес.

Фото: тг-канал Анны Пересильд by Анна Пересильд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд

Девушка уверена, что негатив в соцсетях идёт ей на пользу.

"Да, это правда приносит популярность. Не знаю, к счастью или к сожалению, но так у нас происходит. Через негатив приходит всегда большая популярность", — сказала Пересильд в беседе с "КП".

Она добавила, что её уже делали мемом, и она не видит в этом ничего страшного. Аню не расстраивает и постоянное обсуждение её отношений с Дмитриенко. Напротив, она считает это победой и доказательством того, что публике интересно всё.

"А разве это не круто? Что каждое наше действие обсуждается. Мне кажется, это показывает то, что мы очень интересуем людей. То, что людям интересно абсолютно всё. Мне кажется, это победа. Мне кажется, это то, к чему все стремятся", — ответила актриса.

При этом она признала, что иногда обсуждения переходят границы и становятся неприятными. Но, по её логике, даже неприятное приносит больше популярности, чем хорошее.

Ранее звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский высказывался о хейтерах в соцсетях. Он заявил, что не спорит с критиками, потому что "кто как обзывается — тот так сам и называется".