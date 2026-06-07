Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Срывался в эфире из-за состояния: коллеги Алексея Пиманова вспомнили его последние часы
Маленький праздник на тарелке: готовим картошку карбонара по проверенному рецепту
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Пресс как с обложки без абонемента в зал: 10 упражнений, которые можно делать на коврике
Этот простой завтрак помогает дольше не голодать и поддерживает здоровье кишечника
Событие выбило из колеи всех гостей: Яна Рудковская в обморок упала на премии МУЗ-ТВ
Эффект "как из магазина": как реанимировать засохшую тушь с помощью аптечных средств
Больше никакой бессонницы: простая инструкция, как перестать ворочаться по ночам
Биометрия сработает даже в темноте: Сбер представил на ПМЭФ платёжный терминал НЕО, оснащённый ИИ

Чужие грубые слова кормят успех: дочь известного режиссёра признала пользу сетевой травли

Кино

17-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, Аня Пересильд, которая снимается в кино и встречается с певцом Ваней Дмитриенко, неожиданно высказалась о хейте в свой адрес.

Анна Пересильд
Фото: тг-канал Анны Пересильд by Анна Пересильд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Пересильд

Девушка уверена, что негатив в соцсетях идёт ей на пользу.

"Да, это правда приносит популярность. Не знаю, к счастью или к сожалению, но так у нас происходит. Через негатив приходит всегда большая популярность", — сказала Пересильд в беседе с "КП".

Она добавила, что её уже делали мемом, и она не видит в этом ничего страшного. Аню не расстраивает и постоянное обсуждение её отношений с Дмитриенко. Напротив, она считает это победой и доказательством того, что публике интересно всё.

"А разве это не круто? Что каждое наше действие обсуждается. Мне кажется, это показывает то, что мы очень интересуем людей. То, что людям интересно абсолютно всё. Мне кажется, это победа. Мне кажется, это то, к чему все стремятся", — ответила актриса.

При этом она признала, что иногда обсуждения переходят границы и становятся неприятными. Но, по её логике, даже неприятное приносит больше популярности, чем хорошее.

Ранее звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский высказывался о хейтерах в соцсетях. Он заявил, что не спорит с критиками, потому что "кто как обзывается — тот так сам и называется". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Недвижимость
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Авто
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами

Надоело бороться с трещинами на дорожках? Узнайте, почему опытные дачники переходят на резиновое покрытие — оно не скользит, служит годами и требует минимум ухода.

Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Цены режут без ножа: суточная стоимость отдыха в Сочи пробила очередную психологическую отметку
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Последние материалы
Срывался в эфире из-за состояния: коллеги Алексея Пиманова вспомнили его последние часы
Маленький праздник на тарелке: готовим картошку карбонара по проверенному рецепту
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Чужие грубые слова кормят успех: дочь известного режиссёра признала пользу сетевой травли
Пресс как с обложки без абонемента в зал: 10 упражнений, которые можно делать на коврике
Этот простой завтрак помогает дольше не голодать и поддерживает здоровье кишечника
Событие выбило из колеи всех гостей: Яна Рудковская в обморок упала на премии МУЗ-ТВ
Эффект "как из магазина": как реанимировать засохшую тушь с помощью аптечных средств
Больше никакой бессонницы: простая инструкция, как перестать ворочаться по ночам
Биометрия сработает даже в темноте: Сбер представил на ПМЭФ платёжный терминал НЕО, оснащённый ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.