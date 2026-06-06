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Смириться с реальностью невозможно: вдова Алексея Пиманова сделала заявление спустя полтора месяца

Кино

Актриса Ольга Погодина вновь высказалась об уходе любимого супруга, журналиста и телеведущего Алексея Пиманова.

Алексей Пиманов
Фото: Mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алексей Пиманов

В документальном фильме "Алексей Пиманов. Главное в его жизни…" на телеканале "Звезда" она поделилась своими чувствами, назвав потерю трагедией "планетарного масштаба".

"Для меня это трагедия просто планетарного масштаба. Это трагедия нашей маленькой семьи, нашего дома, потому что Алексей — это эпоха. Он глыба, он человек-событие. Такие люди рождаются, наверное, раз в миллионы лет на Земле, и таких людей пересчитать по пальцам", — рассказала Погодина.

С момента смерти Пиманова 23 апреля прошло полтора месяца, но близкие до сих пор отказываются верить в случившееся. Актриса считает, что супруг никуда не ушёл: "Он просто вышел вперёд, чтобы нас встретить".

Напомним, пара долго скрывала роман, начавшийся, когда оба были несвободны. Свадьба прошла в закрытом формате, о ней стало известно лишь в конце 2013 года. На упрёки в том, что Погодина увела Пиманова из семьи, они отвечали: всю жизнь любили друг друга.

Ранее сообщалось, что на могиле народной артистки СССР Инны Чуриковой, скончавшейся в январе 2023 года, до сих пор не установлен полноценный памятник. Спустя три года после ухода актрисы на её захоронении лишь временный портрет на общей с супругом Глебом Панфиловым гранитной плите.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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