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Спрос рождает предложения: почему Юлия Снигирь обвинила зрителей в убийстве российского кинематографа

Кино

Актриса Юлия Снигирь, снявшаяся в третьем сезоне сериала "После Фишера. Инквизитор", столкнулась с критикой: зрители жаловались, что в кадре "темно и ничего не видно". Она ответила не только за конкретный проект, но и за всю индустрию.

Юлия Снигирь
Фото: instagram by личный аккаунт Юлии Снигирь в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Снигирь

Сначала Снигирь посоветовала не смотреть пиратские копии и проверить настройки устройств, напомнив, что аналогичные претензии были и к "Мастеру и Маргарите". Но главный посыл оказался шире.

"Потом продюсеры с каналов и платформ требуют, чтобы ярко и светло, и чтобы не жаловался никто. В целом, спрос рождает предложения. Не убивайте и без того еле живой кинематограф — сценарии сейчас кровь из глаз", — эмоционально заявила актриса.

По её словам, зрители привыкли к мыльным картинкам лёгких ситкомов вроде "Папиных дочек" и не готовы к качественной операторской работе, где свет выстроен иначе. Она призвала не делать резких комментариев, которые влияют на требования продюсеров.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино в колонке для журнала Sight & Sound жёстко раскритиковал современный Голливуд, назвав его "фабрикой безвкусных сосисок". По его словам, большинство новых фильмов тонут в недостатках, неправдоподобии и желании угодить зрителю. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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