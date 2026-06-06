Спрос рождает предложения: почему Юлия Снигирь обвинила зрителей в убийстве российского кинематографа

Актриса Юлия Снигирь, снявшаяся в третьем сезоне сериала "После Фишера. Инквизитор", столкнулась с критикой: зрители жаловались, что в кадре "темно и ничего не видно". Она ответила не только за конкретный проект, но и за всю индустрию.
Сначала Снигирь посоветовала не смотреть пиратские копии и проверить настройки устройств, напомнив, что аналогичные претензии были и к "Мастеру и Маргарите". Но главный посыл оказался шире.
"Потом продюсеры с каналов и платформ требуют, чтобы ярко и светло, и чтобы не жаловался никто. В целом, спрос рождает предложения. Не убивайте и без того еле живой кинематограф — сценарии сейчас кровь из глаз", — эмоционально заявила актриса.
По её словам, зрители привыкли к мыльным картинкам лёгких ситкомов вроде "Папиных дочек" и не готовы к качественной операторской работе, где свет выстроен иначе. Она призвала не делать резких комментариев, которые влияют на требования продюсеров.
Ранее режиссёр Квентин Тарантино в колонке для журнала Sight & Sound жёстко раскритиковал современный Голливуд, назвав его "фабрикой безвкусных сосисок". По его словам, большинство новых фильмов тонут в недостатках, неправдоподобии и желании угодить зрителю.
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