Холостяцкой жизни пришёл конец: Леонардо ДиКаприо в США решился на радикальный шаг ради матери

Звезда "Титаника" и "Выжившего" Леонардо ДиКаприо, известный своей нелюбовью к официальным отношениям и долгой холостой жизни, по словам его друзей, впервые оказался на пороге брака. Источник издания Star, близкий к 51-летнему актёру, утверждает, что ДиКаприо задумался о детях.

Фото: commons.wikimedia.org by Christopher William Adach, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Леонардо Ди Каприо

Хотя Лео трудно смириться с тем, что ребёнок родится в неидеальном мире, он всё равно хочет стать отцом. Время поджимает: если он хочет быть рядом с детьми, когда те будут поступать в колледж, тянуть дальше нельзя. Кроме того, его матери уже за 80, и она очень хочет внука.

"Сейчас он уже в том возрасте, когда это нужно делать сейчас или никогда, особенно если он хочет быть рядом с детьми во время их учёбы в колледже. Есть и его мать, которая очень хочет внука, но ей уже за 80, так что часики тикают", — рассказывает инсайдер.

Подруга-модель Виттория Черетти, с которой ДиКаприо встречается последнее время, якобы не давит на актёра, но тоже хотела бы иметь от него ребёнка. Лео всегда находил предлоги, чтобы отложить отцовство, но теперь, будучи "прижат к стене", говорит, что пришло время решиться раз и навсегда. Инсайдер добавляет, что актёр склоняется к тому, чтобы это произошло как можно скорее.

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