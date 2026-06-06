25 лет любви зрителей и ноль наград: почему Анна Фэрис винит "Очень страшное кино" в провале драматической карьеры

Актриса Анна Фэрис, известная по роли Синди Кэмпбелл в пародийной франшизе "Очень страшное кино", возвращается к своему культовому персонажу в перезапуске 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анна Фарис

На премьере в Лос-Анджелесе она поделилась с The Hollywood Reporter горькой правдой о том, как комедийный образ повлиял на её карьеру.

"Это была странная борьба, определяющая, разочаровывающая, приносящая удовлетворение. Я провела 25 лет, ощущая любовь зрителей, но не получила ни одной награды, даже не смогла пройти прослушивание ни на одну драматическую роль", — вспоминает актриса.

Фэрис подчеркнула, что считает франшизу "подарком", однако столкнулась с системным предубеждением: после успеха в комедии её перестали рассматривать для серьёзных проектов. Теперь, спустя годы, она рада вернуться к своей героине, потому что наконец чувствует себя самой собой. Сюжет перезапуска — воссоединение друзей для борьбы с маньяком, которого они встретили 26 лет назад.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино в авторской колонке для журнала Sight & Sound заявил, что современное кино переживает глубокий кризис. По его словам, большинство новых голливудских фильмов сегодня тонут в неправдоподобии, неудачно подобранных актёрах и откровенной глупости, которая исходит с "фабрики по производству безвкусной колбасы, когда-то называвшей себя Голливудом"