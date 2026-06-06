Нет такого понятия, как баланс: как развод с Беном Аффлеком повлиял на профессиональную карьеру Дженнифер Гарнер

54-летняя актриса Дженнифер Гарнер в беседе с InStyle откровенно высказалась о периоде после расставания с Беном Аффлеком.

Фото: flickr.com by Karon Liu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дженнифер Гарнер

По её словам, семейные перемены серьёзно отразились на её профессиональной деятельности.

"Когда дети были маленькими, я работала так мало, а потом в нашей семье произошли такие потрясения, что я долгое время практически не снималась", — рассказала она.

Гарнер призналась, что не верит в идеальный баланс между карьерой и семьёй. Она призвала всех, кто сталкивается с похожими трудностями, относиться к себе добрее и принимать собственное несовершенство, особенно когда в жизни происходят важные события, влияющие на детей.

"Нет такого понятия, как баланс. Нет такого понятия, как "делать всё правильно". И когда происходит что-то важное, вы должны быть в порядке, чтобы ваш ребёнок чувствовал это", — говорит актриса.

Аффлек и Гарнер познакомились на съёмках "Перл-Харбора" в 2001 году, но роман завязался только в 2004 году. Они поженились в 2005-м и расстались в 2015-м.

Ранее другая бывшая супруга Бена Аффлека, Дженнифер Лопес, в шоу Джимми Киммела заявила, что быть одной "фантастика" и что она "всё делала неправильно" в прошлых отношениях.