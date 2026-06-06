Оцепенела и не смогла дать отпор: известная актриса призналась в пережитом в юности ужасе

36-летняя актриса Любовь Аксёнова приняла участие в кампании благотворительного фонда "Тебе поверят", который помогает людям, пережившим насилие в детстве. Она подробно рассказала о травмирующем эпизоде, который произошёл с ней в 17 лет.

Фото: instagram by личный аккаунт Любови Аксёновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь Аксёнова

По словам Аксёновой, несмотря на возраст и осознанность, она совершенно растерялась и не смогла дать отпор. После этого случая она замкнулась и никому не рассказывала о произошедшем.

"В 17 лет у меня был эпизод, когда я пережила сексуализированное домогательство. И, несмотря на то, что я взрослый человек, знающий, как вести себя в подобных ситуациях, я абсолютно растерялась. Не знала, что сказать, как дать отпор. Чувствовала себя сломанной, слабой", — поделилась актриса.

Позже она нашла в себе смелость рассказать обо всём брату, а затем и родителям. Близкие поддержали её, и это помогло справиться с последствиями. Сейчас Аксёнова призывает жертв домогательств обращаться за специализированной помощью.

Впервые о подобном случае она упоминала в интервью 2018 года: по её словам, тогда знакомый, обещавший познакомить её с режиссёром, приставал к ней в машине и лифте, а она инсценировала обморок, чтобы спастись.

Ранее режиссёр Сарик Андреасян в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк впервые публично высказался о её уходе. Он назвал актрису "великой женщиной с большим сердцем" и выразил соболезнования близким.