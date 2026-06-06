Кино будущего по версии Андреасяна: каким режиссёр видит кинематограф через 15–20 лет

Режиссёр Сарик Андреасян на полях ПМЭФ-2026 поделился своим видением будущего кинематографа. Он уверен, что через 15-20 лет зрители перестанут быть пассивными наблюдателями.

Фото: YouTube канал MadonnaMur by Скриншот видео YouTube канала MadonnaMur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сарик Андреасян

Кинематографист предположил, что в будущем посетители кинотеатров будут находиться внутри самого фильма.

"Мы будем внутри фильма, как в компьютерной игре. То есть, грубо говоря, если у тебя герои сидят за столом, ты сидишь с ними вместе за столом. Поворачиваешь голову налево — видишь одних героев, направо — других, и сразу следишь за всем. Вот это кино будущего", — заявил Андреасян.

По словам постановщика, такой формат станет новым этапом развития индустрии. Он сравнил потенциальные изменения с революцией, которую в своё время совершил Джеймс Кэмерон своим фильмом "Аватар". Андреасян предрёк появление нового "Кэмерона", который изменит кино, а остальным придётся подстраиваться.

Ранее Сарик Андреасян в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк впервые публично высказался о её уходе. Два года он избегал комментариев, считая их неуместными, но затем назвал актрису "великой женщиной с большим сердцем" и выразил соболезнования близким.