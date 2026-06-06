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Отдай долг стране, которая тебя кормит: за что глава ФПБК публично пристыдил Сашу Бортич

Кино

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором жёстко высказался в адрес актрисы Саши Бортич. Свою позицию он подкрепил архивным видео с участием артистки.

Александра Бортич
Фото: commons.wikimedia.org by Okras
Александра Бортич

По мнению Бородина, нынешний образ Бортич — "современной эмансипированной женщины", активно участвующей в светской жизни, — резко контрастирует с её прежними публичными высказываниями, которые он назвал поддержкой оппозиции.

"Если правда ошиблась — докажи. Собери гуманитарку. Поезжай в госпиталь. Помоги женам военнослужащих. Отдай долг стране, которая тебя кормит, снимает в кино и даёт залы", — заявил Бородин.

Он также добавил, что сейчас в профессиональном графике актрисы преобладают съёмки и светские мероприятия, а не общественная деятельность. Призыв Бородина уже вызвал обсуждение в соцсетях.

Ранее Максим Виторган отправился в Сингапур с девятилетним сыном Платоном от Ксении Собчак. Актёр провёл четыре часа в парке аттракционов под +35 и иронично заметил, что в умении "не замечать слона в комнате" он настоящий мастер, но отцом считает себя хорошим.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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