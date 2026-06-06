Отдай долг стране, которая тебя кормит: за что глава ФПБК публично пристыдил Сашу Бортич

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором жёстко высказался в адрес актрисы Саши Бортич. Свою позицию он подкрепил архивным видео с участием артистки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras Александра Бортич

По мнению Бородина, нынешний образ Бортич — "современной эмансипированной женщины", активно участвующей в светской жизни, — резко контрастирует с её прежними публичными высказываниями, которые он назвал поддержкой оппозиции.

"Если правда ошиблась — докажи. Собери гуманитарку. Поезжай в госпиталь. Помоги женам военнослужащих. Отдай долг стране, которая тебя кормит, снимает в кино и даёт залы", — заявил Бородин.

Он также добавил, что сейчас в профессиональном графике актрисы преобладают съёмки и светские мероприятия, а не общественная деятельность. Призыв Бородина уже вызвал обсуждение в соцсетях.

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