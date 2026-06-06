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Идеальный боевик по версии кинокритиков: какие фильмы вошли в топ-10 за последние 40 лет

Кино

Американское издание Collider, специализирующееся на кино и поп-культуре, опубликовало список 10 лучших боевиков, снятых за последние 40 лет.

Ретро кинокамера
Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ретро кинокамера

В рейтинг вошли как голливудские блокбастеры, так и азиатские шедевры.

"Есть жанр, который словно создан для кинематографического мира, и это — боевик. Это фильмы о постоянном движении, захватывающем сюжете и непрерывных захватывающих сценах", — утверждают составители.

Первое место занял "Крепкий орешек" (1988) Джона МакТирнана с Брюсом Уиллисом. Collider называет картину идеальным боевиком, в котором "много душевности и эмоциональной глубины, уравновешенных одними из самых напряжённых экшн-сцен в истории жанра".

На втором месте — "Олдбой" (2003) Пака Чхан-ука, получивший Гран-при Каннского фестиваля. Третью строчку заняла "Схватка" (1995) Майкла Манна с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. В топ-5 также вошли "Терминатор 2: Судный день" Кэмерона и гонконгский боевик Джона Ву "Круто сваренные". Замыкают десятку "Тёмный рыцарь" Нолана, "Убить Билла. Фильм 1" Тарантино, "Человек-паук: Паутина вселенных", "Дитя человеческое" Куарона и "Властелин колец: Возвращение короля" Джексона.

Ранее Collider публиковал рейтинг лучших психологических триллеров последних 20 лет. Тогда в списке, который возглавил фильм Кристофера Нолана "Начало", второе место занял "Чёрный лебедь" Даррена Аронофски, а тройку замкнул "Человек-невидимка" Ли Уоннелла.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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