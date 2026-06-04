В отличие от всех звёзд: какая просьба Роберта Паттинсона удивила Кристофера Нолана перед съёмками "Одиссеи"

Роберт Паттинсон, звезда "Сумерек" и "Бэтмена", в интервью GQ раскрыл забавную деталь работы с Кристофером Ноланом.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana Ringo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роберт Паттинсон

Когда режиссёр позвонил ему и пригласил в свой новый масштабный проект "Одиссея", актёр, не раздумывая, сказал, что хочет прочитать сценарий. Ответ Нолана его удивил.

"Я ответил: "Да, не терпится прочитать сценарий". А он сказал: "Ты хочешь его прочитать? Все остальные просто согласились"", — вспоминает Паттинсон.

Актёр исполнит роль Антиноя — одного из главных антагонистов древнегреческой поэмы. Пока Одиссей странствует, Антиной добивается руки его жены Пенелопы и плетёт заговор против сына царя Телемаха.

Картина станет 13-м полнометражным фильмом Нолана, который написал сценарий и выступит продюсером вместе с Эммой Томас. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Ранее режиссёр Кристофер Нолан в интервью программе "60 минут" признался, что никогда не пользовался электронной почтой и не имеет смартфона, предпочитая традиционные способы общения.