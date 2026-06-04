Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
АвтоВАЗ подглядывает: посетителей шоурумов заставили невольно выдать важный секрет
Ежедневный полив — это хорошо? Только не для томатов: готовьтесь к пятнам и трещинам на плодах
В арсенале кота тридцать слов, но "кис-кис" среди них нет: как договориться с пушистым другом
Это неправильные инопланетяне: NASA предупредило о системной ошибке при поиске внеземной жизни
Думали, это просто красивые картинки? Как глянцевая лента новостей ломает психику
Забудьте про дешевый профлист: как собрать стильный забор из камня, потратив сущие гроши
Что есть после 55 лет, чтобы почистить сосуды? 5 продуктов для идеального завтрака
Забудьте про Дубай и Доху: новый авиамаршрут избавил премиум-туристов от лишних хлопот
ИИ захватил 80% российских школьников: есть простой способ спасти детей от цифровой деградации

В отличие от всех звёзд: какая просьба Роберта Паттинсона удивила Кристофера Нолана перед съёмками "Одиссеи"

Кино

Роберт Паттинсон, звезда "Сумерек" и "Бэтмена", в интервью GQ раскрыл забавную деталь работы с Кристофером Ноланом.

Роберт Паттинсон
Фото: commons.wikimedia.org by Diana Ringo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роберт Паттинсон

Когда режиссёр позвонил ему и пригласил в свой новый масштабный проект "Одиссея", актёр, не раздумывая, сказал, что хочет прочитать сценарий. Ответ Нолана его удивил.

"Я ответил: "Да, не терпится прочитать сценарий". А он сказал: "Ты хочешь его прочитать? Все остальные просто согласились"", — вспоминает Паттинсон.

Актёр исполнит роль Антиноя — одного из главных антагонистов древнегреческой поэмы. Пока Одиссей странствует, Антиной добивается руки его жены Пенелопы и плетёт заговор против сына царя Телемаха.

Картина станет 13-м полнометражным фильмом Нолана, который написал сценарий и выступит продюсером вместе с Эммой Томас. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Ранее режиссёр Кристофер Нолан в интервью программе "60 минут" признался, что никогда не пользовался электронной почтой и не имеет смартфона, предпочитая традиционные способы общения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Еда и рецепты
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Военные новости
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
В арсенале кота тридцать слов, но "кис-кис" среди них нет: как договориться с пушистым другом
Это неправильные инопланетяне: NASA предупредило о системной ошибке при поиске внеземной жизни
Громкий скандал на курортах Турции: хитрый вброс заставляет миллионы туристов переплачивать за путёвки
Думали, это просто красивые картинки? Как глянцевая лента новостей ломает психику
Забудьте про дешевый профлист: как собрать стильный забор из камня, потратив сущие гроши
Что есть после 55 лет, чтобы почистить сосуды? 5 продуктов для идеального завтрака
Забудьте про Дубай и Доху: новый авиамаршрут избавил премиум-туристов от лишних хлопот
ИИ захватил 80% российских школьников: есть простой способ спасти детей от цифровой деградации
Хитрость на восточном базаре: турецкие отельеры признали неизбежный крах зимних расценок
Заграничный онлайн-шопинг для россиян не будет прежним: Минфин закручивает гайки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.