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Кинематограф довольно молод: какую позицию занял Мартин Скорсезе в споре об искусственном интеллекте

Кино

Легендарный режиссёр Мартин Скорсезе, создатель "Таксиста", "Славных парней" и "Волка с Уолл-стрит", присоединился к ИИ-компании Black Forest Labs в качестве советника. Цель, как пишет Variety, — "расширить границы творчества для создания более глубокого и насыщенного зрительского опыта".

Мартин Скорсезе
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мартин Скорсезе

Скорсезе уверен, что кинематограф ещё молод (всего 125 лет), и ему стоит развиваться.

"Кинематограф — довольно молод, ему примерно 125 лет, так что нам следует быть открытыми к тому, как он может развиваться", — заявил постановщик.

Режиссёр напомнил, что уже использовал 3D в "Хранителе времени" и технологию омоложения в "Ирландце". По его мнению, искусственный интеллект поможет более чётко и быстро донести свои визуальные идеи до художников и операторов.

В опубликованном ролике Скорсезе показывает, как нейросеть создаёт раскадровку сцены из ночного клуба "Копакабана" с участием Рэя Лиотты. Режиссёр подчёркивает, что такой инструмент сэкономит время и снизит нагрузку на группу.

Ранее Квентин Тарантино в колонке для Sight & Sound назвал современный Голливуд "фабрикой безвкусных сосисок", раскритиковав попытки угодить аудитории.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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