Это обидно: почему актёр из "Сердца пармы" вынужден жить в Лондоне, хотя хочет оставаться в России

Актёр Александр Кузнецов, известный по фильмам "Лето", "Сердце пармы" и сериалу "Содержанки", дал откровенное интервью "Русской службе BBC". Он признался, что не планировал уезжать из России, но сейчас живёт в Лондоне и не может вернуться.

Фото: YouTube by канал "BBC News - Русская служба", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Кузнецов

По словам Кузнецова, он наивно надеялся, что его публичные высказывания что-то изменят, и ему удастся остаться на родине, открыто выражая несогласие с властями и специальной военной операцией.

"Я не собирался уезжать. Я, когда давал интервью Дудю*, наивно верил, что это как-то изменит ситуацию, и я смогу оставаться в России, но говорить то, что думаю, о том, что мне не близко. Я бы хотел жить в России, даже при ***** (СВО) и при этом правительстве, но при условии, если бы я мог против этого какие-то действия совершать", — заявил актёр.

Кузнецов подчеркнул, что ему обидно, когда из-за сказанных слов ему закрывают въезд в родную страну. Он добавил, что не мог знать, что после этого у него заморозят все проекты в России.

Актёр родился в Севастополе, учился в Москве, а после начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года уехал в Лондон, где живёт постоянно. В 2023 году он дал интервью Юрию Дудю*, где высказался против СВО и сообщил, что его родственник воюет за ВСУ.

Ранее шотландский стендап-комик Дэниел Слосс в подкасте у Данилы Поперечного* заявил, что его поразило отсутствие сексуального образования в российских школах.

* физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста