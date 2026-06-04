Я был так зол на неё: Павел Деревянко впервые публично объяснил разрыв с матерью своих дочерей

49-летний актёр Павел Деревянко, известный по сериалу "Беспринципные" и многим другим проектам, в подкасте "Громче слов" откровенно высказался о своём прошлом.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Деревянко

Долгое время он состоял в так называемых свободных отношениях с юристом Дарьей Мясищевой, матерью его двух дочерей — Варвары и Александры. В 2020 году пара рассталась. Теперь Деревянко впервые подробно объяснил причину.

"Мы не жили друг с другом: дружили, воспитывали детей. У Даши появился третий ребёнок, сын Ваня. Во время пандемии мы попытались быть вместе. А потом я понял, что это были розовые очки, всё это я себе придумал, нет никаких отношений — как мы дружили, так мы и дружим", — заявил актёр.

При этом Деревянко признался, что долгое время считал такую семью полноценной, хотя у него были отношения на стороне. Однако со временем он захотел близости, а Мясищевой это было не нужно. Инициатива расстаться исходила от неё. Актёр переживал и злился, но теперь понимает, что всё было иллюзией.

В прошлом году Деревянко впервые официально женился — на предпринимательнице Зое Фуць, несмотря на то, что раньше предпочитал полигамные отношения.

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