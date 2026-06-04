Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очереди у терапевтов станут ещё длиннее? Чего ждать от исчезновения узких специалистов
Здесь побеждает не только бренд: кто станет самым опасным соперником для Lada Azimut
Лишние сантиметры словно растворяются: этот сарафан станет главным открытием городского лета
Кроссовки в тундре не нужны: как отдохнуть в Заполярье, чтобы отпуск не превратился в мучение
Закулисье скандального реалити: что Ксения Собчак сделала с букетом от Виктории Бони после эфира
Формула сытой старости: как превратить прожитые годы в главный источник дохода
Финансовые амбиции Минфина под вопросом: реальное состояние российской казны обнажило скрытые угрозы
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Тесто без раскатки, духовка не нужна: секрет идеальных пышных пирожков на сковороде

Фабрика безвкусных сосисок: почему Квентин Тарантино возненавидел современный Голливуд

Кино

Режиссёр "Криминального чтива" и "Убить Билла" Квентин Тарантино в авторской колонке для журнала Sight & Sound жёстко прошёлся по современному кинопроизводству.

Квентин Тарантино
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Квентин Тарантино

Постановщик, который когда-то был фанатом кино, признался, что теперь концепт фильма чаще вызывает у него отвращение, и он всё больше времени уделяет чтению книг.

"Недостатки, неправдоподобие, попытки угодить аудитории, не подходящие ролям актёры и просто тупое дерьмо обычно топят каждый новый фильм, который выходит с фабрики безвкусных сосисок, прежде величавшей себя Голливудом", — заметил Тарантино.

При этом режиссёр сделал одно исключение. Его восторг вызвала картина "Лакомый кусок" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Тарантино назвал фильм напряжённым, захватывающим и не отпускающим до самого финала.

Ранее голливудский актёр Николас Кейдж объяснил, почему отказался от ролей в двух крупных франшизах — комедии "Тупой и ещё тупее" и супергеройском блокбастере "Человек-паук". По его словам, он предпочёл более сложные проекты "Покидая Лас-Вегас" и "Адаптация", которые принесли ему "Оскар" и номинации. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Военные новости
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
Министр Силуанов заявил о достижении Россией полного финансового суверенитета
Фитнес-залы мне больше не нужны. Нашла способ жечь жир ведрами: спина и колени говорят спасибо
Искал кроссовер на годы и без капризных роботов: отобрал 15 машин, которые переиграют любого
Надеюсь, меня не убьют: почему опытный продюсер отказался ставить Бузову в один ряд с Мадонной
Помидоры сгнили за одну ночь: как ошибка в смешивании компонентов обесценивает защиту грядок
Выживут только те, кто учится на ходу: жесткий тренд обнулил ценность классических лекций
Миллионы домов под ударом: привычное кухонное средство признали опасным шредером пластика
Гастрономический террор в Краснодаре: подача кофе с едой разделила мир пополам
Цвет, который многие списали со счетов: этот маникюр возвращается в статусе главного фаворита
Политический авантюризм Вильнюса достиг пика: союзники осознали масштаб грядущей катастрофы Литвы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.