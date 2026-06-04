Фабрика безвкусных сосисок: почему Квентин Тарантино возненавидел современный Голливуд

Режиссёр "Криминального чтива" и "Убить Билла" Квентин Тарантино в авторской колонке для журнала Sight & Sound жёстко прошёлся по современному кинопроизводству.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Квентин Тарантино

Постановщик, который когда-то был фанатом кино, признался, что теперь концепт фильма чаще вызывает у него отвращение, и он всё больше времени уделяет чтению книг.

"Недостатки, неправдоподобие, попытки угодить аудитории, не подходящие ролям актёры и просто тупое дерьмо обычно топят каждый новый фильм, который выходит с фабрики безвкусных сосисок, прежде величавшей себя Голливудом", — заметил Тарантино.

При этом режиссёр сделал одно исключение. Его восторг вызвала картина "Лакомый кусок" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Тарантино назвал фильм напряжённым, захватывающим и не отпускающим до самого финала.

Ранее голливудский актёр Николас Кейдж объяснил, почему отказался от ролей в двух крупных франшизах — комедии "Тупой и ещё тупее" и супергеройском блокбастере "Человек-паук". По его словам, он предпочёл более сложные проекты "Покидая Лас-Вегас" и "Адаптация", которые принесли ему "Оскар" и номинации.