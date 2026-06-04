Фабрика безвкусных сосисок: почему Квентин Тарантино возненавидел современный Голливуд

Режиссёр "Криминального чтива" и "Убить Билла" Квентин Тарантино в авторской колонке для журнала Sight & Sound жёстко прошёлся по современному кинопроизводству.
Постановщик, который когда-то был фанатом кино, признался, что теперь концепт фильма чаще вызывает у него отвращение, и он всё больше времени уделяет чтению книг.
"Недостатки, неправдоподобие, попытки угодить аудитории, не подходящие ролям актёры и просто тупое дерьмо обычно топят каждый новый фильм, который выходит с фабрики безвкусных сосисок, прежде величавшей себя Голливудом", — заметил Тарантино.
При этом режиссёр сделал одно исключение. Его восторг вызвала картина "Лакомый кусок" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Тарантино назвал фильм напряжённым, захватывающим и не отпускающим до самого финала.
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