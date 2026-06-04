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Воспитание без отца рядом: как Никита Михалков воспитывал сына, будучи постоянно на съёмках

Кино

Сын известного режиссёра Никиты Михалкова, Артём Михалков, стал участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В беседе с журналистами он приоткрыл детали семейного воспитания и поделился личными воспоминаниями.

Никита Михалков
Фото: mincult.tatarstan.ru by Андрей Данилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Михалков

По словам Артёма, его отец не был строгим в классическом понимании, но временами мог проявлять требовательность.

"Отец мой, наверное, был строгий или даже больше, наверное, хотел казаться строгим, потому что он много работал. Когда мы учились в школе, он постоянно работал в разных местах, снимал и приезжал не так часто. Когда мы встречались, были воспитательные процессы, конечно же. Но сейчас ты это просто вспоминаешь всё с хорошей улыбкой", — рассказал он.

Артём отметил, что не получил от отца прямых наставлений по воспитанию, но перенял его общий подход: к каждому ребёнку нужен индивидуальный метод. У него самого трое детей, и он старается балансировать между строгостью и мягкостью, чтобы не сломать их личности.

Ранее актёр Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной, высказался в защиту скандального спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова. Он назвал постановку интересным экспериментом и не согласился с критикой прославленных мэтров.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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