Воспитание без отца рядом: как Никита Михалков воспитывал сына, будучи постоянно на съёмках

Сын известного режиссёра Никиты Михалкова, Артём Михалков, стал участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В беседе с журналистами он приоткрыл детали семейного воспитания и поделился личными воспоминаниями.

Фото: mincult.tatarstan.ru by Андрей Данилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Михалков

По словам Артёма, его отец не был строгим в классическом понимании, но временами мог проявлять требовательность.

"Отец мой, наверное, был строгий или даже больше, наверное, хотел казаться строгим, потому что он много работал. Когда мы учились в школе, он постоянно работал в разных местах, снимал и приезжал не так часто. Когда мы встречались, были воспитательные процессы, конечно же. Но сейчас ты это просто вспоминаешь всё с хорошей улыбкой", — рассказал он.

Артём отметил, что не получил от отца прямых наставлений по воспитанию, но перенял его общий подход: к каждому ребёнку нужен индивидуальный метод. У него самого трое детей, и он старается балансировать между строгостью и мягкостью, чтобы не сломать их личности.

Ранее актёр Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной, высказался в защиту скандального спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова. Он назвал постановку интересным экспериментом и не согласился с критикой прославленных мэтров.