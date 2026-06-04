Прославленные мэтры в ярости от "Гамлета" с Борисовым: что сказал молодой Табаков, нарушив тишину

Актёр Павел Табаков, наследник знаменитой театральной династии, прокомментировал критику в адрес нашумевшей постановки "Гамлет" в МХТ имени Чехова.
Главную роль в спектакле исполняет номинант на "Оскар" Юра Борисов. Премьера состоялась 14 мая и вызвала полярные оценки — от восторга до резкого неприятия.
"Я смотрел "Гамлета". Это интересная постановка с прекрасными артистами. Она имеет право на существование. Я не очень согласен с критикой. Во‑первых, есть театральная солидарность. Во‑вторых, это эксперимент — круто, что он идёт на основной сцене", — заявил Табаков в беседе с РИА Новости.
По словам актёра, искусство по определению субъективно, а значит, должно рождать дискуссии. Он признался, что сам бы с радостью принял участие в подобном смелом проекте. Табаков напомнил, что настоящий театр не может оставлять зрителей равнодушными.
Ранее спектакль подвергся жёсткой критике со стороны Олега Меньшикова, назвавшего его "театральной катастрофой", и Михаила Боярского, который сравнил постановку с "чумкой".
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