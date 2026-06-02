Никто не ожидал такой искренности: как Киану Ривз ответил на вопрос о лёгкости любви к избраннице

Голливудский актёр Киану Ривз, известный своей скрытностью в вопросах личной жизни, сделал редкое публичное признание. Вместе с возлюбленной, художницей Александрой Грант, он посетил гала-концерт MOCA 2026 в Лос-Анджелесе 30 мая. Журналисты не упустили возможность спросить о романе.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Киану Ривз

На вопрос, легко ли любить Грант, Ривз без колебаний ответил одним словом, но очень убедительно.

"Да!" — заявил актёр.

Сама Александра Грант связала их отношения с творчеством. Она призналась, что её абстрактные картины стали "счастливее" благодаря любви, хотя напрямую в них не отражены сюжеты. Пара познакомилась ещё в 2009 году, дружила десять лет, а в 2019 году рассекретила роман. Они редко говорят о друг друге в прессе.

Ранее Александра Грант в интервью People рассказывала о секрете совместного счастья с актёром: по её словам, от одного только разговора о её любви её бросает в пот, они могут бесконечно обсуждать любую проблему или творческую идею, но при этом уважают индивидуальную потребность друг друга в глубоком погружении и тишине.