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Это настоящая театральная катастрофа: Отар Кушанашвили поддержал разгром Юры Борисова

Кино

Телеведущий Отар Кушанашвили в свежем выпуске программы "Какого?!" обратил внимание на резкую критику, которую Олег Меньшиков высказал в адрес спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым.

Отар Кушанашвили
Фото: VK Видео by канал "КАКОВО?! | Отар Кушанашвили", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отар Кушанашвили

По мнению Кушанашвили, тот факт, что Меньшиков вообще решил публично высказаться, говорит о серьёзности его претензий.

"Меньшиков вообще говорит раз в 12 лет. Он, когда вспоминает, что его зовут Олег, то с удивлением выходит к публике: "Олег?" Он говорит: "Какие там [в "Гамлете"] новые смыслы? Какие новые идеи?" Если Олег Меньшиков вышел — значит, накипело всё", — подчеркнул шоумен.

Кушанашвили также признался, что не разделяет восторгов по поводу игры Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. Он предположил, что в одном из фрагментов спектакля Борисов "на ходу учил текст", что выдаёт неподготовленность.

"Борисов? Какой преувеличенный! Марк Эйдельштейн сейчас снимается во всём подряд, включая рекламу дорожной пыли. Я никогда не разделял восторга относительно Борисова. Но там фрагмент: видно, что человек на ходу учит текст", — заявил Кушанашвили.

Напомним, ранее Олег Меньшиков назвал "Гамлета" в постановке Андрея Гончарова "театральной катастрофой", заявив, что в спектакле "нет ни одной мысли", а зрители зря ищут там новые смыслы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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