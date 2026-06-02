Оскар вместо блокбастеров: почему Николас Кейдж не жалеет об отказе от "Тупого и ещё тупее" и роли в "Человеке-пауке"

62-летний голливудский актёр Николас Кейдж в беседе с Complex News вспомнил о двух важных творческих решениях. Ему предлагали сняться в двух громких франшизах, но оба раза он выбрал путь, который многие посчитали бы неочевидным.
"Однажды Джим Керри хотел, чтобы я снялся в "Тупом и ещё тупее", и я сказал, что предпочёл бы сняться в "Покидая Лас-Вегас". Другой раз мне предложили роль Зелёного гоблина в "Человеке-пауке", и я сказал, что предпочёл бы сняться в "Адаптации". Оба этих варианта дали мне больше возможностей как актёру", — не жалеет артист.
В итоге роль в "Тупом и ещё тупее" досталась Джеффу Дэниелсу, а Зелёного гоблина сыграл Уиллем Дефо. Кейдж же получил "Оскар" и "Золотой глобус" за образ сценариста-алкоголика в "Покидая Лас-Вегас", а за перевоплощение в братьев-близнецов в "Адаптации" — ещё одну номинацию на "Оскар" и четвёртую на "Золотой глобус".
Ранее Николас Кейдж рассказал, что официально сменил имя с Николаса Кима Копполы на Ника Кейджа, чтобы не ассоциироваться со знаменитой роднёй.
