Математика не сходится: почему Сидни Суини обвинили во лжи после прогулки по Таймс-сквер

Кино

Актриса Сидни Суини, известная по сериалу "Эйфория", оказалась в центре скандала. Её жених Скутер Браун опубликовал в Instagram* видео, на котором Суини прогуливается по Таймс-сквер в Нью-Йорке. В ролике она заявила, что никогда прежде не была на этой знаменитой площади.

Фото: commons.wikimedia.org by Toglenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сидни Суини

Однако поклонники быстро нашли опровержение. Оказалось, что актриса посещала Таймс-сквер в декабре 2023 года вместе с коллегой по фильму "Кто угодно, кроме тебя" Гленом Пауэллом. Также нашлись доказательства её присутствия на площади в ноябре 2025 года во время промо ленты "Кристи".

"Она никогда не была на Таймс-сквер, но была там с Гленом Пауэллом в 2023 году, занимаясь продвижением? Математика не сходится. Скутеру достался переработанный тур", — обсуждают интернет-пользователи.

Поклонники также иронизируют: "Наверное, она просто забыла". Сама Суини пока не комментирует обвинения. Браун, который сопровождал её в последней поездке, тоже хранит молчание.

Ранее актриса Эмилия Кларк, звезда "Игры престолов", в интервью Variety рассказала, что после двух кровоизлияний в мозг долгие годы жила с ощущением, будто "обманула смерть". Она также призналась, что иногда ей было некомфортно сниматься обнажённой из-за отсутствия чуткости на площадке.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
