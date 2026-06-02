Математика не сходится: почему Сидни Суини обвинили во лжи после прогулки по Таймс-сквер

Актриса Сидни Суини, известная по сериалу "Эйфория", оказалась в центре скандала. Её жених Скутер Браун опубликовал в Instagram* видео, на котором Суини прогуливается по Таймс-сквер в Нью-Йорке. В ролике она заявила, что никогда прежде не была на этой знаменитой площади.

Фото: commons.wikimedia.org by Toglenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сидни Суини

Однако поклонники быстро нашли опровержение. Оказалось, что актриса посещала Таймс-сквер в декабре 2023 года вместе с коллегой по фильму "Кто угодно, кроме тебя" Гленом Пауэллом. Также нашлись доказательства её присутствия на площади в ноябре 2025 года во время промо ленты "Кристи".

"Она никогда не была на Таймс-сквер, но была там с Гленом Пауэллом в 2023 году, занимаясь продвижением? Математика не сходится. Скутеру достался переработанный тур", — обсуждают интернет-пользователи.

Поклонники также иронизируют: "Наверное, она просто забыла". Сама Суини пока не комментирует обвинения. Браун, который сопровождал её в последней поездке, тоже хранит молчание.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ