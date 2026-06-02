Ледяной приём на Met Gala: почему Николь Кидман отвернулась от Хью Джекмана после его развода

Оскароносная актриса Николь Кидман и звезда "Людей Икс" Хью Джекман, долгие годы считавшиеся близкими друзьями, оказались в центре скандала. По информации Daily Mail, Кидман демонстративно игнорировала Джекмана на недавнем балу Met Gala в Нью-Йорке.

Николь Кидман

Инсайдер из окружения звёзд рассказал, что Хью шокирован поведением подруги. Актриса, которая была сопредседателем мероприятия, даже не поздоровалась с Джекманом и его новой возлюбленной Саттон Фостер. Их не фотографировали вместе, и практически нет свидетельств, что они вообще разговаривали.

"Он расстроен и озадачен. Николь была сопредседателем на Met Gala и, похоже, не поздоровалась с Хью и Саттон. Их не фотографировали вместе, и практически нет никаких свидетельств того, что они вообще разговаривали. Это очень странно, учитывая, что они знакомы очень давно", — поделился источник.

По данным инсайдера, Кидман поддерживает бывшую жену Джекмана Деборру-Ли Фернесс и не одобряет новый роман друга. Сама актриса пока не комментирует ситуацию.

