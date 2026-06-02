Популярность любой ценой: почему звезда "Эйфории" жалеет о согласии на интимную сцену в первом сезоне

Кино

Актриса Алекса Деми, исполняющая роль Мэдди в культовом сериале "Эйфория", в интервью The Hollywood Reporter откровенно высказалась о давлении, с которым столкнулась в начале карьеры.

Она призналась, что в юном возрасте у неё сформировался страх: если отказаться от съёмок постельных сцен, можно потерять роль, даже если никто прямо этого не требовал.

Особенно некомфортно актрисе было во время сцены в первом сезоне, где её героиня изменяет персонажу Джейкоба Элорди. Деми решила, что больше не будет так поступать.

"Я думала, что если откажусь от съёмок в этих [сексуальных сценах], то не получу роль. Не потому, что мне кто-то это говорил, а потому что я была очень молода и не знала", — призналась Деми.

Она подчеркнула, что не против секса в кадре, если он показан красиво, и понимает, что сериал рассказывает о жизни подростков. Однако после того злополучного эпизода она твёрдо заявила о своём дискомфорте, и создатели пошли ей навстречу. С тех пор она больше не участвовала в подобных сценах.

Ранее эксперт по кризисному менеджменту Дэйв Куаст предупреждал, что откровенные сцены в "Эйфории" могут навредить карьере другой звезды сериала — Сидни Суини. Поклонники называют эпизоды с её участием унизительными.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
