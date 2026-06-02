Красота и опасность: зачем звезда "Эйфории" Сидни Суини открыла свою продюсерскую компанию в Голливуде

Звезда "Эйфории" и "Горничной" Сидни Суини выходит на новый профессиональный уровень. Актриса основала в Голливуде собственную продюсерскую компанию под названием Honey Trap. О новом проекте сообщает Deadline.
Первым делом начинающая компания заключила соглашение с крупным игроком — студией Sony Pictures. Детали сделки пока не раскрываются, однако известно, что Honey Trap будет заниматься как кино, так и сериалами. Сама Суини также намерена попробовать силы в режиссуре.
"В Honey Trap мы верим, что самые незабываемые истории — это истории о противоречиях. Красота и опасность, близость и власть, уязвимость и контроль. Наша миссия — создавать смелые кинематографичные фильмы и сериалы, которые бросают вызов привычному восприятию, заставляют задуматься и оставляют неизгладимый эмоциональный след", — говорится в заявлении компании.
Над каким именно проектом будет работать Honey Trap в первую очередь, пока не сообщается. Сама Суини продолжает активно сниматься — её карьера набирает обороты.
