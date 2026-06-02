Красота и опасность: зачем звезда "Эйфории" Сидни Суини открыла свою продюсерскую компанию в Голливуде

Кино

Звезда "Эйфории" и "Горничной" Сидни Суини выходит на новый профессиональный уровень. Актриса основала в Голливуде собственную продюсерскую компанию под названием Honey Trap. О новом проекте сообщает Deadline.

Сидни Суини
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сидни Суини

Первым делом начинающая компания заключила соглашение с крупным игроком — студией Sony Pictures. Детали сделки пока не раскрываются, однако известно, что Honey Trap будет заниматься как кино, так и сериалами. Сама Суини также намерена попробовать силы в режиссуре.

"В Honey Trap мы верим, что самые незабываемые истории — это истории о противоречиях. Красота и опасность, близость и власть, уязвимость и контроль. Наша миссия — создавать смелые кинематографичные фильмы и сериалы, которые бросают вызов привычному восприятию, заставляют задуматься и оставляют неизгладимый эмоциональный след", — говорится в заявлении компании.

Над каким именно проектом будет работать Honey Trap в первую очередь, пока не сообщается. Сама Суини продолжает активно сниматься — её карьера набирает обороты.

Ранее легендарный актёр Роберт Де Ниро признался, что сомневался в успехе культового фильма "Таксист". По его словам, он никогда не пытается предугадать, насколько влиятельным окажется проект, потому что "это не в его власти".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
В США долго не понимали, зачем советским грузовикам пластилин зимой, пока мы не отдали им Аляску
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

