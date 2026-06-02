За гранью возможного: какого режиссёра Боярская назвала своей "супермечтой"

Актриса Елизавета Боярская, известная по ролям в кино и театре, поделилась творческими планами. Она призналась, что есть постановщики, с которыми ей очень хотелось бы сотрудничать, и назвала это "супермечтой".

Главное желание актрисы — поработать с датским режиссёром Ларсом фон Триером. Боярская призналась в любви к его фильму "Меланхолия", который смотрела в кинотеатре в два часа ночи. Ощущение после просмотра она описала как "свинцом накачали — тяжело, но прекрасно".

Из российских режиссёров Боярская выделила Бориса Хлебникова ("Аритмия"), Наталию Мещанинову ("Один маленький ночной секрет"), Анну Меликян ("Чувства Анны") и других. Особое удовольствие ей приносит работа с дебютантами.

"Дебютанты вынашивают историю, она ими продумана, снята в голове сто раз, каждый кадр важен. И ты понимаешь, что актёрская задача — очень бережно отнестись ко всем деталям и помочь режиссёру максимально точно реализовать задуманное. Это очень здорово", — отметила актриса в интервью "Собака.ru".

