Грань между мудростью и терпимостью: о чём задумалась Юлия Снигирь в день рождения и как её поздравил муж

Актриса Юлия Снигирь в свой день рождения, 2 июня, обратилась к подписчикам с философскими размышлениями.

Юлия Снигирь

Артистке исполнилось 43 года, и она честно призналась, что до сих пор не во всём разобралась.

"Где грань между мудрым принятием и излишней терпимостью. Где заканчивается здоровая ирония и начинается цинизм. Как отличить лень от нежелания тратить время впустую… В общем, мне есть что себе пожелать", — написала Снигирь.

С самого утра именинница получила множество поздравлений. Одним из первых к ней обратился супруг, актёр Евгений Цыганов. В своём блоге он опубликовал картину, на которой они изображены вместе, и нежно подписал снимок: "Музыка моя… с Рождением".

Пара состоит в браке уже много лет. Весной 2016 года у них родился сын Фёдор.

