Легенда уходит на покой: как сын Клинта Иствуда намекнул на завершение карьеры своего отца после 60 лет в кино

Голливудская легенда Клинт Иствуд, которому в этом году исполнилось 95 лет, вероятно, поставил точку в своей карьере. Официального заявления от самого актёра и режиссёра пока не поступало, но его сын, музыкант Кайл Иствуд, во время концерта во французском Амьене неожиданно обронил фразу, которую уже обсуждают мировые СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клинт Иствуд

Кайл, который успел поработать с отцом над несколькими фильмами, поделился воспоминаниями и сообщил, что теперь Клинт на заслуженном отдыхе.

"У меня много приятных воспоминаний о работе с ним. Теперь он на пенсии, ему 95 лет. Но мне очень повезло, что я успел поработать с ним над несколькими фильмами. Это был отличный опыт", — сказал Кайл Иствуд.

Последней работой Иствуда-старшего стал фильм "Присяжный № 2", вышедший в 2024 году. Картина получила высокие оценки критиков и зрителей: на Rotten Tomatoes — 93% положительных рецензий от критиков и 90% от аудитории.

За последние десять лет режиссёр снял также "Чудо на Гудзоне", "Поезд на Париж", "Наркокурьер", "Дело Ричарда Джуэлла" и "Мужские слёзы", в двух из которых исполнил главные роли.