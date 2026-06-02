Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маршрут для своих: как увидеть главные сокровища Карелии без толп туристов
Совкомбанк Лизинг профинансировал сделку по лизингу коммерческой недвижимости на сумму более 1 млрд рублей
Липкая ловушка на рассвете: аномальные изменения климата в Египте напугали медиков
Медовый месяц без промедления: куда решила отправиться звезда "Папиных дочек" сразу же после свадьбы
Собственники лишились прав на гектары: судебные решения привели к масштабной перепродаже активов
Привычный фрукт стал объектом внимания онкологов: компоненты состава подавляют активность опасных клеток
Слива не сбросит ни одной завязи: чем подкормить дерево перед созреванием плодов
Глобальные элиты ведут Европу к новому кризису: Украина стала только видимой частью схемы
Пляжи Черного моря оказались на грани спасения: ученые нашли живой ответ техногенной угрозе

Легенда хоррора буквально в восторге: назван лучший сериал в жанре ужасов за последние годы

Кино

Мексиканский режиссёр, обладатель "Оскара" Гильермо дель Торо, известный своими работами в жанрах тёмного фэнтези и хоррора, поделился впечатлениями от сериала "Бухта вдов" (The Widow's Bay).

хоррор
Фото: Разработано Freepik is licensed under public domain
хоррор

Проект от Apple TV+ с Мэттью Ризом ("Американцы") в главной роли рассказывает о мэре захолустного острова, который пытается привлечь туристов, но сталкивается с древними пугающими легендами.

"По моему скромному мнению, "Бухта вдов" вполне может быть лучшим сериалом за многие годы. Это, без сомнения, один из самых завораживающих актов нарративной престидижитации в жанре ужасов", — написал дель Торо.

Режиссёр особенно отметил мастерство создателей, сравнив их работу с искусством фокусников — престидижитацией, когда зритель не замечает ловкости рук. По его словам, сериал захватывает и не отпускает благодаря виртуозному обращению с сюжетом и ожиданиями аудитории.

Ранее актриса Розамунд Пайк публично отчитала зрителей лондонского театра за использование телефонов во время спектакля.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Мир. Новости мира
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Еда и рецепты
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Последние материалы
Заросли сорняка у забора не повод для расправы: решение властей облегчило судьбу миллионов дачников
Легенда хоррора буквально в восторге: назван лучший сериал в жанре ужасов за последние годы
Трудовая книжка превратится в сувенир: эти профессии заменит ИИ уже через 5 лет
Конец эпохи безнаказанности в школах: педагогам выдали инструмент жесткой зачистки кабинетов
Семейные снимки с бывшим: почему Елена Товстик вызвала гнев подписчиков в День защиты детей
Мертвецы снова в строю: китайский завод начал клонировать легендарные авто из чистого металла
Ненужных людей выставляют за дверь: российский бизнес массово избавляется от целого слоя штата
Хватит бегать за каждой печатью: радикальные поправки в выдаче медицинских справок готовят к запуску
Богиня вышла из пены и пыли: строительный мусор на испанском берегу обернулся мировой сенсацией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.