Легенда хоррора буквально в восторге: назван лучший сериал в жанре ужасов за последние годы

Мексиканский режиссёр, обладатель "Оскара" Гильермо дель Торо, известный своими работами в жанрах тёмного фэнтези и хоррора, поделился впечатлениями от сериала "Бухта вдов" (The Widow's Bay).

Проект от Apple TV+ с Мэттью Ризом ("Американцы") в главной роли рассказывает о мэре захолустного острова, который пытается привлечь туристов, но сталкивается с древними пугающими легендами.

"По моему скромному мнению, "Бухта вдов" вполне может быть лучшим сериалом за многие годы. Это, без сомнения, один из самых завораживающих актов нарративной престидижитации в жанре ужасов", — написал дель Торо.

Режиссёр особенно отметил мастерство создателей, сравнив их работу с искусством фокусников — престидижитацией, когда зритель не замечает ловкости рук. По его словам, сериал захватывает и не отпускает благодаря виртуозному обращению с сюжетом и ожиданиями аудитории.

