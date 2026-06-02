Это просто за гранью приличия: Розамунд Пайк прервала финал спектакля ради одного замечания

Звезда фильмов "Исчезнувшая" и "Стражи Галактики" Розамунд Пайк, которая сейчас играет главную роль в лондонской постановке "Помимо прочего", вступила в конфликт с частью публики. Во время финальных поклонов актриса заметила, что кто-то в зале пишет сообщения, и не смолчала.

Она обратилась к нарушителям напрямую, предположив, что, возможно, они спасают чью-то жизнь — например, работают врачами. Однако всё же попросила убрать телефоны хотя бы на пару часов, чтобы не мешать актёрам.

"Кто-то писал сообщения во время спектакля — вы знаете, кто вы. Возможно, это было очень важно. Возможно, вы врач и спасаете чью-то жизнь, и я надеюсь, что это так. Но я вижу, как вы отвлекаетесь — я чувствую это, и поэтому мне тяжело. Я пытаюсь рассказать вам историю, актёры играют вживую прямо перед вами. Уберите телефон на пару часов", — заявила Пайк, которую цитирует Daily Mail.

Многие зрители поддержали актрису и позже написали в соцсетях, что её поступок был "довольно крутым". В спектакле, премьера которого состоялась в апреле, Пайк играет судью Верховного суда, которая борется за права женщин, пострадавших от сексуализированного насилия, но сталкивается с обвинениями против собственного сына.