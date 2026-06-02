Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологическая находка в Египте потрясла мир: погребальный ритуал скрывал унизительную деталь
Грандиозная бойня в Будапеште: Мадьяр переписывает законы ради свержения главы Венгрии
Машина не даст пьяному водителю рулить? Алкозамки столкнулись с неожиданной преградой
Девять капельниц, потеря веса и надежда: как проходит шестая химиотерапия Лерчек в борьбе с раком
Садовое одиночество: отсутствие пары для популярного кустарника обрекло грядки на бесплодие
Секрет кошачьей брезгливости раскрыт: вот почему питомцы в панике убегают от воды
Турецкие отельеры взвинтили цены: 5 проверенных мест в Анталье спасли ситуацию для отдыхающих
Эпоха топливного рабства закончена: тяжелые внедорожники научились обходиться без дозаправок
Защита суставов в домашних условиях: эта четырехсекундная фаза спасет спину от боли

Это просто за гранью приличия: Розамунд Пайк прервала финал спектакля ради одного замечания

Кино

Звезда фильмов "Исчезнувшая" и "Стражи Галактики" Розамунд Пайк, которая сейчас играет главную роль в лондонской постановке "Помимо прочего", вступила в конфликт с частью публики. Во время финальных поклонов актриса заметила, что кто-то в зале пишет сообщения, и не смолчала.

Розамунда Пайк
Фото: instagram by личный аккаунт Розамунды Пайк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розамунда Пайк

Она обратилась к нарушителям напрямую, предположив, что, возможно, они спасают чью-то жизнь — например, работают врачами. Однако всё же попросила убрать телефоны хотя бы на пару часов, чтобы не мешать актёрам.

"Кто-то писал сообщения во время спектакля — вы знаете, кто вы. Возможно, это было очень важно. Возможно, вы врач и спасаете чью-то жизнь, и я надеюсь, что это так. Но я вижу, как вы отвлекаетесь — я чувствую это, и поэтому мне тяжело. Я пытаюсь рассказать вам историю, актёры играют вживую прямо перед вами. Уберите телефон на пару часов", — заявила Пайк, которую цитирует Daily Mail.

Многие зрители поддержали актрису и позже написали в соцсетях, что её поступок был "довольно крутым". В спектакле, премьера которого состоялась в апреле, Пайк играет судью Верховного суда, которая борется за права женщин, пострадавших от сексуализированного насилия, но сталкивается с обвинениями против собственного сына.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
Мир. Новости мира
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Ближний Восток
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Последние материалы
Археологическая находка в Египте потрясла мир: погребальный ритуал скрывал унизительную деталь
Это просто за гранью приличия: Розамунд Пайк прервала финал спектакля ради одного замечания
Грандиозная бойня в Будапеште: Мадьяр переписывает законы ради свержения главы Венгрии
Машина не даст пьяному водителю рулить? Алкозамки столкнулись с неожиданной преградой
Девять капельниц, потеря веса и надежда: как проходит шестая химиотерапия Лерчек в борьбе с раком
Садовое одиночество: отсутствие пары для популярного кустарника обрекло грядки на бесплодие
Секрет кошачьей брезгливости раскрыт: вот почему питомцы в панике убегают от воды
Турецкие отельеры взвинтили цены: 5 проверенных мест в Анталье спасли ситуацию для отдыхающих
Эпоха топливного рабства закончена: тяжелые внедорожники научились обходиться без дозаправок
Защита суставов в домашних условиях: эта четырехсекундная фаза спасет спину от боли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.