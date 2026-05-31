Тучи, птицы и загадочные билборды: почему фанаты уверены, что Тейлор Свифт готовит проект с "Историей игрушек"

Миллионы поклонников Тейлор Свифт по всему миру находятся в ожидании: певица, судя по всему, готовит нечто масштабное. Поводом для слухов стали билборды с лаконичной надписью "TS", которые одновременно появились в США, Канаде и Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тейлор Свифт

Но главная интрига — в деталях. Фанаты обратили внимание на обложку переизданного альбома "1989 (Taylor's Version)": привычные птицы на ней сменились на облака. А облака — это отличительный знак анимационной франшизы "История игрушек". Кроме того, в TikTok при вводе в строку поиска "Taylor Swift" на экране тоже появляются тучи.

Поклонники уже строят теории. Одни уверены, что Свифт записала песню для нового проекта студии Pixar. Другие предполагают, что певица может появиться в эпизодической роли в продолжении "Истории игрушек". Сама Тейлор пока хранит молчание.

Сейчас артистка, недавно завершившая грандиозный The Eras Tour, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых звёзд в соцсетях.

Ранее Тейлор Свифт растрогала миллионы поклонников, подарив гитару с автографом восьмилетней девочке Мэдлин, которая вместе с соседом исполнила её хит "Love Story" на вирусном видео.