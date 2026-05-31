Детские грёзы на стадионе: российский актёр признался в исполнении заветного желания в Европе

Актёр Александр Петров, известный по фильмам "Текст" и "Лёд", вырвался из съёмочного графика ради спорта. Вместе с супругой Викторией Антоновой он посетил решающий матч Лиги чемпионов, где встретились французский "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Арсенал".

Александр Петров и Виктория Петрова

После финала Петров поделился с подписчиками селфи со стадиона и признался, что эмоций так много, что их сложно уместить в одном посте. Актёр не скрывал, за кого болел.

"Впечатлений очень много. Как и контента. Не вместить в один пост. Но всё же попытаюсь. Крутой финал. Болели за ПСЖ, потому что Сафонов, конечно, Хвича, конечно, и очень душевный и светлый Луис Энрике! Мечты детства побывать на таком финале сбываются!" — написал артист.

Основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1. Судьбу трофея решила серия пенальти, где точнее оказались футболисты ПСЖ — 4:3. Для парижского клуба это вторая подряд победа в главном клубном турнире Европы.

