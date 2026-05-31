Жизнь в городе больше не радует: Эвелина Блёданс сменила гламур на тяжёлый труд в Крыму

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс стала гостьей программы "Звёзды сошлись" на НТВ и поделилась неожиданной новостью. Звезда экрана теперь ещё и фермер. Она приобрела 10 гектаров земли в Крыму и всерьёз занялась сельским хозяйством.

Фото: commons.wikimedia.org by Вишенка 2014, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвелина Блёданс

Блёданс рассказала, что уже зарегистрировала фермерское хозяйство. На двух гектарах у неё растёт персиковый сад, ещё на двух — столовый виноград. Артистка признаётся, что "уходит на землю" и планирует провести там большую часть лета.

"У меня фермерское хозяйство зарегистрировано. У меня уже два гектара персикового сада, два гектара винограда столового. Вкуснейшего! Я теперь ухожу на землю. Ухожу в сельхоз", — поделилась Эвелина.

Дом на участке она пока не построила, до сих пор выплачивает долги за землю. Зато подвела 150 киловатт света и воду. Блёданс подчеркнула, что Крым — её родина, и она намерена личным примером показать, как можно работать на земле и становиться от этого красивее и стройнее.

